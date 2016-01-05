Министр обороны Польши хочет увеличить численность армии вдвое

Министерство обороны Польши в 2016 году планирует создать три новых бригады территориальной обороны на восточной границе и переместить туда действующие соединения, заявил в интервью журналу Polska Zbrojna глава ведомства Антони Мацеревич, передает РИА Новости.

Он также намерен вдвое увеличить польскую армию, что сделает ее одной из крупнейших армий Европы и НАТО.

"Создать три бригады территориальной обороны на нашей восточной границе наряду с одновременным сдвигом в этом направлении уже существующих вооруженных сил. Мы не хотим, чтобы армия была сосредоточена на западной границе, как в 1989 году", — ответил министр обороны на вопрос о том, что он планирует изменить в вооруженных силах страны.

Мацеревич также выступил за увеличение численности польских вооруженных сил почти в два раза. По его словам, власти страны до сих пор не выполнили резолюцию Сейма от 1791 года, которая позволяет увеличение численности армии до 100 тысяч человек: в Польше, по данным министра, насчитывается лишь около 80 тысяч солдат.

"Я думаю, что в конечном итоге польская армия должна иметь в распоряжении 150 тысяч солдат. Это тот минимум, который нужен для того, чтобы армия могла дать отпор угрозам", — заявил Мацеревич.

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Главной угрозой безопасности в Европе польский министр на данный момент считает конфликт на востоке Украины. Говоря о возможной военной операции Польши в Сирии — по принципу взаимности — в случае обращения с подобной просьбой Франции, Мацеревич заявил, что конкретных разговоров на эту тему не велось.

"Польша готова поддержать Францию в задачах, которые поставили власти в Париже. Мы готовы участвовать в такой работе, но при условии, что она (Франция) будет поддерживать нас, когда мы будем нуждаться, например, в вопросе дислокации войск НАТО на территории Польши", — заключил министр.