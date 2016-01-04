Землетрясение в Индии: число жертв возросло до шести, более 100 пострадали

08:28, 04 января 2016
Мир
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Землетрясение произошло в 04:40 по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в округе Таменглонг в восточном индийском штате Манипур рядом с границей с Мьянмой.

usgs.gov

Число жертв землетрясения в Индии возросло до шести человек, еще более 100 пострадали.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Times of India. Отмечается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди распорядился отправить в пострадавшие районы оперативные подразделения по противодействию стихийным бедствиям.

Землетрясение произошло в 04:40 по местному времени. Его очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в округе Таменглонг в восточном индийском штате Манипур рядом с границей с Мьянмой. Подземные толчки также ощущались практически во всех северо-восточных и восточных штатах Индии, в том числе, в Западной Бенгалии, Нагаленде, Мегхалае, Аруначал-Прадеше и Манипуре.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,9; Геологическая служба США, в свою очередь, сообщила о землетрясении магнитудой 6,8.

Наибольший ущерб был нанесен городу Импхал (административный центр штата Манипур). Там повреждены линии электропередачи, отсутствует телефонная связь, разрушены несколько десятков домов.

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