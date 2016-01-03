В Афганистане разбился военный вертолет Ми-17, трое погибших

Это произошло в провинции Лоґар к югу от столицы Кабула, сообщает Радио Свобода.

Как заявил спикер Министерства обороны Афганистана Давлат Вазири, вертолет Ми-17 российского производства потерпел аварию из-за технических проблем.

Многоцелевые вертолеты Ми-17, которые используются и как военно-транспортные, и с установленным вооружением как боевые, закупило для Афганистана правительство США. Вертолеты из России после поступления шли на модернизацию с установкой западного оборудования, после чего передавались силовым структурам Афганистана.

Читайте такжеВ США подтвердили гибель шестерых военных в Афганистане

По сообщениям, для Афганистана выбрали российский вертолет, а не американский Chinook, потому что афганские военные уже ранее имели опыт его обслуживания и полетов на нем, и российские вертолеты более пригодны для использования в условиях отдаленных высокогорных регионов Афганистана.

США еще в конце 2013 года отменили планы продолжить закупки этих вертолетов. Их поставки для Афганистана не попали под американские санкции в отношении России за ее агрессию против Украины, и были завершены в ноябре 2014 года.