Frankfurter Allgemeine: на осколках российско-германских отношений

В статье Керстина Хольма под названием "На осколках российско-германских отношений", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine пишется о том, что Россия и Германия движутся сегодня в диаметрально противоположных направлениях. Там [в России] - истерический поиск собственного суверенитета, даже ценой серьезного самоповреждения, здесь [в Германии] – историческая самоотдача, которая на фоне притока беженцев должна служить хорошим примером для других. Эти страны напоминают пару после болезненного разрыва. Берлинская республика, локомотив для всей семьи наций, обвиняет бывшего друга в том, что он не стал цивилизованным, и подкрепляет это продлением экономических санкций еще на шесть месяцев. Москва упрекает европейцев в том, что они систематически игнорируют интересы российской безопасности и нарушают соглашения, потому что так хочет партнер из-за океана. Кроме того, они отказываются от своих христианских традиций и ценностей.

В этом упреке что-то есть. В ходе своего постепенного расширения на восток, НАТО первоначально выбрало своей целью сообщество безопасности с Россией - с договорами об ограничении войск и консультациями. Но потом альянс заменил эту цель сообществом безопасности против Москвы, прежде всего, из-за понятной обеспокоенности Восточной Европы. Так НАТО без договора об ограничении войск приблизилось к воротам Санкт-Петербурга; американцы разместили боевые силы в Болгарии и Румынии и отвечали на жалобы России, только ссылаясь на нарушения прав человека в РФ.

Апостол Путин

Местная культура гостеприимства во время миграционного кризиса почти не впечатляет большинство россиян, из-за их трудностей с НАТО. В России, которой становится труднее справляться со своей ношей в сфере безопасности, все помнят об американской кампании в Ираке в 2003 году, которая стала одной из причин сегодняшней катастрофы. В той кампании участвовали также Польша, Грузия и Украина (по 2000 солдат из каждой страны), но они сейчас не чувствуют ответственности за этих беженцев. Меркель доверяет исламисту Эрдогану защиту границ Европы и отказывается принимать существенное количество беженцев - по принципу компенсации ущерба. Она действует как неэмансипированная жена, которая считает себя ответственной за осколки разбитого мужем фарфора, и отдает ключ от дома ненадежному соседу.

Все более радикальный курс России на изоляцию, культ собственной истории, президента и православного христианства – это попытка защитить, по крайней мере, ключ к своему собственному дому. По иронии, в Соединенных Штатах хорошо это понимают, в стране, где никто не уступит ни грамма суверенитета. Пиком российских нелепостей был текст молитвы к Путину от православных активистов, которые параллельно выступают за канонизацию президента. Эту молитву они предложили Патриарху Кириллу. В ней Путина называют "апостолом города Петра", который защищает православных в Сирии и в Украине.

Набожный христианин

Недавно московские деятели культуры на круглом столе договорились, что искусство должно придерживаться рамок и избегать скандалов. Ответственный в патриархате за связи с общественностью священник Всеволод Чаплин назвал образцом для христианской семьи настольную книгу времен Ивана Грозного, "Домострой", которая рекомендует телесные наказания для жен. Когда заместитель руководителя издательства патриархата Сергей Чапнин предупреждал об одержимом насилием, неевангельском "гибридном" христианстве, его уволили.

Поэтому почти несущественным кажется тот факт, что генеральный прокурор Юрий Чайка продолжает занимать свой пост. Он назвал борца с коррупцией ​​Алексея Навального крестным отцом мафиозного семейного бизнеса. Путин не мог уволить Чайку, опираясь на документы, предоставленные критиком Кремля Навальным. Генеральный прокурор называет документальный фильм Навального работой американской разведки. Он - набожный христианин. В греческом роскошном отеле своего сына у него был вид на гору Афон, где духовно "подкрепляются" российские политики. Дома защитой им служит уникальная российская икона благоразумного разбойника Раха, который попал в рай после распятия на кресте рядом с Иисусом. На Западе знают, что первый папа трижды отрекался от Спасителя, так что людям в России понятно, что первым святым был грабитель и убийца.