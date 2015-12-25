"Эхо Москвы" сняло программу с Шендеровичем, где он резко критиковал Путина

С сайта российской радиостанции «Эхо Москвы» была удалена запись программы «Особое мнение» от 24 декабря 2015 года, в которой известный писатель и публицист Виктор Шендерович рассказал о связях Владимира Путина с ОПГ и необходимостью смены власти в России.

Как объяснил в Twitter главред сайта Виталий Рувинский - это было сделано «из-за большого количества личных оскорблений».