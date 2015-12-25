Любитель бургеров протоиерей Чаплин: Патриарх Кирилл долго не продержится

12:16, 25 декабря 2015
Мир
5131

По мнению экс-председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Всеволода Чаплина, предстоятель РПЦ Кирилл «перестал понимать, что он коллективный проект».

Всеволод Чаплин / rtvi.com

«Думаю, долго он не продержится. Думаю, что это противоречие между верой в личную харизму и окружающей реальностью будет только усиливаться», - подчеркнул Всеволод Чаплин, которого поймали на поедании бургера в пост, в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва».

В свою очередь руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков отметил, что «оставляет заявления В.Чаплина на его совести».

Читайте такжеРПЦ уволила протоиерея Чаплина, которого поймали на поедании бургера в "Макдональдсе" в пост

«Вступать в бессмысленную полемику не представляется целесообразным», - добавил он в интервью радиостанции.

24 декабря стало известно, что В.Чаплин уволен с должности главы отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом. Сам протоиерей объясняет свою отставку разногласиями с патриархом.

В начале декабря в соцетях широкое обсуждение вызвала появившаяся фотография протоиерея Чаплина в одном из ресторанов сети McDonald's. На фото видно, что священнослужитель купил себе бургер и чай.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter