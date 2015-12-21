В школах Таджикистана запретили атрибуты Нового года

Соответствующее распоряжение подписал министр образования республики Нуриддин Саид, сообщает "Радио Озоди".

«Вырубка елок, их установка и украшение, использование фейерверков и пиротехники, праздничное застолье, дарение подарков и сбор денег на Новый год в учебных заведениях республики запрещены. Запрещены также массовые праздничные гуляния школьников и студентов, а также банкеты в ресторанах и другие развлекательные мероприятия», - говорится в сообщении ведомства.

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Кроме того, в учебных заведениях страны с 25 по 31 декабря 2015 года и 1 января 2016 года «должны быть организованы дежурства за счет ответственных лиц данных заведений, с целью обеспечения пожарной безопасности и общественного порядка в учебных учреждениях».

«Министерство образования и науки Республики Таджикистан рекомендует в праздничных мероприятиях, посвященных Новому году, подготовить стенгазеты, провести культурные и литературные мероприятия, а так же организовать спортивные соревнования», - добавили в министерстве.

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