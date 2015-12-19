Турция не воспринимает слова Путина всерьез – премьер

Турция не воспринимает последние комментарии президента РФ Владимира Путина относительно инцидента с российским самолетом Су-24 серьезно.

Об этом заявил премьер Турции Ахмет Давутоглу в комментарии Huriyett, передает «Европейская правда».

"Я могу отреагировать на них лишь улыбкой. Они не соответствуют духу нынешнего дня", - отметил он.

"Оскорблением было бы отнестись к этим комментариям серьезно", - подчеркнул Давутоглу.

По словам Давутоглу, фразы Путина прозвучали в духе советской пропаганды.

"Но эпоха советской пропаганды давно прошла", - добавил он.

Напомним, 24 ноября Турция сбила фронтовой бомбардировщик Су-24 российской авиагруппы. По данным турецких властей, российский самолет, перед тем как его сбил турецкий истребитель F-16, не реагировал на предупреждения.

Самолет упал в сирийской провинции Латакия близ границы с Турцией, где базируется российская авиация.

Турция заявила, что сбила российский самолет ради защиты своего суверенитета.

Путин назвал инцидент с самолетом "ударом в спину, который нанесли пособники террористов". Кроме того, он потребовал от Турции извинений и компенсации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет извиняться за сбитый самолет.

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17 декабря Путин провел итоговую пресс-конференцию, на которой заявил, что Турция сбила российский Су-24, чтобы «лизнуть американцев в одно место».