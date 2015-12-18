Босния и Герцеговина будет подавать заявку на членство в ЕС

Это заявление нынешнего глава страны Драгана Човича прозвучало в четверг, 17 декабря, после нескольких лет отсрочки этого вопроса, передает Радио Свобода.

Босния и Герцеговина подписала соглашение о сближении отношений с Евросоюзом в 2008 году. Но ее ратифицировали только в январе 2015 года, после того, как Германия и Великобритания инициировали сближение экономических связей с этой страной.

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Босния и Герцеговина отстает от своих балканских соседей на пути присоединения к Евросоюзу. Если ее заявку ЕС и примет, то ей все равно придется преодолеть еще ряд трудностей на пути евроинтеграции.

Многие обозреватели считают, что Босния и Герцеговина вряд ли станет членом Евросоюза к 2025 году.

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