Гендиректор Amazon возглавил список самых успешных бизнесменов года по версии Forbes

Джеф Безос стал четвертым в списке самых богатых людей мира с состоянием в $58,4 миллиарда. В марте этого года он занимал лишь 15-ю строчку среди самых богатых людей планеты, пишет Росбалт.

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Вторую строчку списка самых успешных бизнесменов 2015 года занял сооснователь и глава Facebook Марк Цукерберг. Его состояние увеличилось на $11 миллиардов. На третьей позиции — строке Ларри Пейдж, глава Alphabet, новообразованной материнской компании Google. Пейдж заработал $9,2 миллиарда, а его состояние оценивается в $45,6 миллиарда.

На четвертом месте — президент Alphabet Сергей Брин, который получил $8,9 миллиарда в уходящем году, а его состояние увеличилось до $37,6 миллиарда. Майкл Блумберг, основатель и глава Bloomberg LP, заработал $5,5 миллиарда. Размер его состояния вырос до $40,5 миллиарда. Блумберг на пятой позиции рейтинга.

Самым большим неудачником по версии Forbes стал мексиканский бизнесмен Карлос Слим. Он находился на второй строчке в списке самых богатых людей в марте 2015 года, а к 8 декабря потерял $15,9 миллиарда, что равняется 22% его состояния, которое оценивается теперь в $55,2 миллиарда.