Amazon будет доставлять заказы беспилотниками

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, американский регулятор предоставил Amazon экспериментальный сертификат на пригодность к летной эксплуатации дрона, который был разработан одним из подразделений компании.

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Согласно документу, Amazon получает право использовать аппарат в тестовом режиме в светлое время суток и запускать его на высоте до 120 метров, пишет Slon.

Агентство требует, чтобы работу беспилотников контролировал пилот, имеющий лицензию и свидетельство прохождения медицинского обследования.

Оператор обязан в течение всего полета дрона отслеживать его передвижения. Amazon также будет каждый месяц предоставлять агентству информацию о тестовых полетах. Кроме того, компания должна сообщать обо всех неполадках, если они возникнут в момент испытания аппарата.

Amazon является крупнейшим онлайн-магазином в мире. Глава компании Джефф Безос в декабре 2013 года анонсировал начало разработок доставляющих товар беспилотников в рамках программы Amazon Prime Air.