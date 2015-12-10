Начало конца? Конфликт с Турцией вредит Путину - Focus

Постепенно мир начинает задавать вопросы о том, какой курс выберет президент Путин. Это также может стать для него внутриполитической проблемой. Потому часть урбанизированной молодежи очень внимательно следит за тем, что думают о России в мире.

Об этом пишет Андреас Умланд в своей статье «Начало конца? Конфликт с Турцией вредит Путину», опубликованной на сайте издания Focus.

В конце ноября 2015 года Турция сбила российский истребитель-бомбардировщик. Очевидно, последствия этого происшествия не ограничатся дипломатическими стычками между Анкарой и Москвой. Кремль ввел санкции против турецких компаний и граждан. Вероятно, после этого две евроазиатских ключевых страны пересмотрят свои отношения – после многих лет дружбы и сотрудничества.

Хотя коалиция против ИГИЛ при участии России и Турции по-прежнему возможна. Тем не менее, как видно сейчас, краткий военный конфликт имел символическое и геополитическое значение и повлек за собой серьезные последствия. Сам по себе небольшой инцидент привел не только к охлаждению русско-турецких отношений.

Международный имидж России продолжает ухудшаться

Конфликт также влияет на внутриполитическую ситуацию в России, поскольку происходит параллельно с рядом других внешнеполитических и экономических проблем, с которыми столкнулась Москва. Он может создать Кремлю еще больше трудностей и повлиять на стабильность режима Путина.

Краткое военное столкновение на сирийско-турецкой границе, похоже, стало первым официальным вооруженным конфликтом между Россией и государством-членом НАТО. Поэтому этот небольшой инцидент еще больше вредит уже и без того пострадавшему имиджу России, особенно на Западе, но также и в не-западных государствах.

В свою очередь, прогрессивную трансформацию восприятия России в мире подметила московская элита. Разумеется, подконтрольные Кремлю СМИ навязали интерпретацию русско-турецких напряженных отношений большей части российского населения, что только на руку Путину. Манипуляторы в российском правительстве сделают все возможное, чтобы использовать новый конфликт России на Юге для укрепления «крепостного менталитета» у граждан РФ.

Но политический класс, интеллигенция, предприниматели и образованная молодежь России, оценивают все более конфронтационный курс Москвы в отношении зарубежных государств на основе альтернативных источников информации и лучшего понимания международной политики.

Хотя идеологически заангажированная, т.е. нео-империалистическая и радикальная анти-западная часть населения, как и прежде, или даже в еще большей степени поддерживает курс Путина. Многочисленные принадлежащие к этой группе историки-любители увидели в недавнем инциденте с Анкарой продолжение состоявшегося 800 лет назад русско-турецкого столкновения, которое повлекло за собой кровавые войны.

Впервые Россия выступает против действительно сильного игрока

Но способный трезво мыслить городской средний класс может критически оценивать этот инцидент. Многие члены просвещенной российской элиты, вероятно, испытывают смешаннее чувства в связи с недавним изменением внешнеполитического курса Кремля. Некоторые, возможно, уже чувствуют неловкость из-за военных действий России против грузинского государства, украинской нации и/или сирийской оппозиции. Но до сих пор врагами России были геополитически слабые игроки, которым Запад хоть и симпатизировал, но не считал себя чем-то им обязанным.

Что касается Турции, то здесь дела обстоят по-другому. Вероятно, что между двумя странами больше не будет вооруженного противостояния. Тем не менее, инцидент с самолетом может привести к глубокому политическому отчуждению, продолжительным дипломатическим столкновениям и устойчивой регрессии в экономическом, научном и культурном сотрудничестве между Москвой и Анкарой. В худшем случае, Россия и Турция могут стать постоянными противниками в серии военных или других опосредованных конфликтов в Сирии и, возможно, в других странах.

Турция имеет политический, экономический и военный вес

Турция – важный региональный игрок в Черноморском и Средиземноморском регионе. Она имеет значительный политический, экономический и военный вес. Анкара заключила более или менее тесные связи с большинством постсоветских мусульманских этнических групп и народов, от татар в Крыму и на Волге до новых государств Центральной Азии и Азербайджана - стран или регионов, которые имеют большое значение для Москвы.

Анкара – важный игрок в мусульманском мировом сообществе, а также близкий союзник ЕС. До сих пор Турция была важным торговым и инвестиционным партнером для России. Прежнее энергетическое сотрудничество между двумя странами имело даже геоэкономические аспекты. Вопрос о будущей роли существующих и планируемых газопроводов из России в Турцию затрагивает стратегические интересы Москвы, Анкары и Брюсселя.

Не менее важно то, что Турция – давний и важный член НАТО. Военные операции России в недавнем прошлом в Грузии, Украине и Сирии были авантюрными, но мало рискованными для Москвы. По сравнению с предыдущими международными столкновениями Кремля, недавний конфликт между Россией и Турцией более четко демонстрирует, что нынешнее руководство в Москве готово играть с огнем. С помощью этого сравнительно небольшого конфликта между Россией и страной НАТО, Путин поднял ставки и риски своих международных авантюр – и образованные россияне не могут этого не понимать.

Инцидент с истребителем и последующая эскалация риторики и политики Москвы в отношении Анкары ускорили уже начавшееся отчуждение между Россией, с одной стороны, и западным и мусульманским миром с другой. Этот двойной раскол происходит на фоне растущего отрезвления, которое распространяется в России в связи с осознанием реальных перспектив альтернативной оси Москва-Пекин.

В кремлевских средствах массовой информации до недавнего времени Китай расхваливали как важного будущего партнера России. Но в последние месяцы выяснилось, что интерес и потенциал Китая для тесного экономического сотрудничества с Россией ограничен.

На фоне этого, турецкий инцидент усугубил впечатление того, что Россия все больше оказывается в изоляции.

Меркель была права? Путин живет в параллельном мире?

В конце концов, это короткое – произошедшее в турецком или сирийском воздушном пространстве – вооруженное столкновение, а также его дипломатические и экономические последствия, ведут к ослаблению позиций оставшихся друзей и союзников России на Западе.

Этот инцидент с участием члена НАТО еще больше ослабляет доверие Запада к России и подтверждает наблюдение Ангелы Меркель, сделанное в 2014 году, о том, что Путин живет в параллельном мире. Президент России кажется все более непредсказуемым, это особенно много значит для когда-то относительно пророссийски настроенных немцев. Россия замешана в слишком многих сомнительных инцидентах, во многих регионах, в слишком многих странах – вдоль побережья Черного моря, Балтии, на Донбассе, в Сирии и сейчас – в Турции.

Растущее недоверие международного сообщества к Кремлю, в свою очередь, не останется незамеченным для образованных людей в России. Хотя политический «ледниковый период» между Кремлем и правительством Турции в ближайшем будущем не приведет к свержению Путина. Тем не менее, новое внешнеполитическое противостояние лидера Кремля может стать началом конца его правления в России.