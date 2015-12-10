Bloomberg: Резкий поворот Путина на Восток не оправдывает ожиданий

Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Более года назад Европейский союз и США ввели экономические санкции в отношении России из-за Украины. Тогда реакция президента Владимира Путина напоминала кричалку болельщиков английской футбольной команды Миллуолл: «Нас никто не любит, нам все равно». Он, казалось, был уверен, что найдет других компаньонов.

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Сейчас Россия потеряла много друзей. Оказалось, что торговлю с ЕС, инвестиции и доступ к кредитным рынкам, которые находятся под влиянием США, не так просто заменить. И нет никаких признаков, что высокие цены на нефть в ближайшее время смогут спасти Россию. Поэтому Путин может начинать волноваться.

Не то, чтобы у него совсем не было друзей: к примеру, он усердно добивался расположения Китая. В мае 2014 года под фанфары было объявлено о договоре России с Китаем на строительство газопровода. Но сегодня он не ближе к реализации, чем был год назад. Сделка с Китаем по размещению российских облигаций – Китай выпустит их в юанях – намного меньше, чем хотела Россия. И хотя в первой половине 2014 года торговля с Китаем выросла на 3,4 процента, это улучшение не было достаточно большим, чтобы компенсировать сокращение торговли с ЕС и другими партнерами, не говоря уже о дешевой нефти:

Тем временем, агрессивная внешняя политика Путина закрыла другие потенциальные источники роста. Болгария, например, планировала разместить у себя строительную площадку «Южного потока», газопровода, который соединил бы Россию и ЕС через Черное море. Но когда война на востоке Украины обострилась, Болгария заблокировала строительство.

Несмотря на неудачу, Путин обратился к Турции. «Южный поток» должен был стать «Турецким потоком». Россияне также планировали построить АЭС в Турции. Но после того, как Россия обстреляла союзников Турции, а Турция сбила российский истребитель, в отношениях обеих стран наступил «ледниковый период». В результате, у «Газпрома» остались трубы «Турецкого потока» на сумму почти 2 миллиарда долларов, которые могут быть использованы только на дне Черного моря, а также миллиарды инвестиционных затрат. Россияне больше не смогут в отпуске загорать на турецких пляжах.

Но нет поводов для беспокойства. «Нам все равно», дает понять российский министр туризма, говоря, что пляжный отдых был просто "причудой" россиян, без которой они смогут обойтись.

Российская экономика действительно выживает, и рейтинг Путина остается высоким. Но ни одно из этих условий не поможет в долгосрочной перспективе, если Россия не примирится со своими основными торговыми партнерами. Возможно, Путин им никогда не понравится, но им нужна Россия. И в какой-то момент, Путин будет вынужден задуматься.