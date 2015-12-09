Любимые байкеры Путина получили 137 тысяч долларов на организацию новогодних елок

Согласно итогам третьего этапа конкурса по распределению грантов президента России для некоммерческих организаций (НКО) российская организация байкеров "Ночные волки" получила грант в размере 9 млн рублей (почти 137 тысяч долларов - УНИАН) на организацию новогодних елок, передает ТАСС.

"Действие воссоздает атмосферу русской народной сказки... В сказочной, а поэтому понятной детям манере, преподается историческое и духовное наследие русского народа, сегодняшние проблемы России", - говорится в описании проекта.

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Среди победителей, в частности, также международное историко-просветительское общество "Мемориал".

Со своей стороны глава другого грантооператора, Института социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский отметил, что в нынешнем, заключительном, в 2015 году этапе конкурса больше было заявок на краткосрочные проекты.

"В начале года, в ходе первого этапа конкурса, было больше заявок на долгосрочные проекты, а на нынешнем, третьем, этапе их меньше, а больше - краткосрочных", - сказал он. "Увеличилось число заявок в образовательной сфере и общественного контроля", - добавил Бадовский.