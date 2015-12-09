Любимые байкеры Путина получили 137 тысяч долларов на организацию новогодних елок
Среди тех, кто получил президентские гранты, также международное историко-просветительское общество "Мемориал".
Согласно итогам третьего этапа конкурса по распределению грантов президента России для некоммерческих организаций (НКО) российская организация байкеров "Ночные волки" получила грант в размере 9 млн рублей (почти 137 тысяч долларов - УНИАН) на организацию новогодних елок, передает ТАСС.
"Действие воссоздает атмосферу русской народной сказки... В сказочной, а поэтому понятной детям манере, преподается историческое и духовное наследие русского народа, сегодняшние проблемы России", - говорится в описании проекта.
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Среди победителей, в частности, также международное историко-просветительское общество "Мемориал".
Со своей стороны глава другого грантооператора, Института социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский отметил, что в нынешнем, заключительном, в 2015 году этапе конкурса больше было заявок на краткосрочные проекты.
"В начале года, в ходе первого этапа конкурса, было больше заявок на долгосрочные проекты, а на нынешнем, третьем, этапе их меньше, а больше - краткосрочных", - сказал он. "Увеличилось число заявок в образовательной сфере и общественного контроля", - добавил Бадовский.