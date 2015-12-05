Турция усложняет проход через Босфор для кораблей ВМФ РФ - разведка

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Властью Турции затруднен проход кораблями ВМФ РФ пролива Босфор. В связи с этим, на сегодня существуют проблемы с возвращением военнослужащих ВС РФ, которые принимают участие в боевых действиях на территории Сирии, к местам постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН ранее, Турция не будет закрывать черноморские проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных и гражданских кораблей — страна аккуратно придерживается Конвенции Монтре 1936 года, которая гарантирует свободный проход через проливы всех судов.

В свою очередь в России сообщили, что корабли и суда ВМФ РФ не имеют никаких проблем с прохождением проливов Босфор и Дарданеллы, а встреча с турецким подводной лодкой является обычным явлением в условиях интенсивного судоходства в проливной зоне.