В Хельсинки зафиксировали всплеск уличных изнасилований, совершенных иностранцами

С начала 2015 года полиция Хельсинки зарегистрировала 14 случаев изнасилования, совершенных иностранцами, в то время как за весь прошлый год данная цифра составила 9.

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Об этом сообщил заместитель начальника полиции Хельсинки Илкка Коскимяки, передает местное издание yle.fi.

В настоящее время в Хельсинки расследуется три изнасилования, в которых подозревают просителей убежища. Все подозреваемые находятся под стражей.

По данным полиции, в Хельсинки совершается в год около 300 сексуальных преступлений, многие из которых совершаются одними и теми же людьми. По информации полиции, в 20-30 % всех сексуальных преступлений виновны иностранцы.

"За короткое время в т.н. "уличных изнасилованиях" отмечен явный пик", - говорит Илкка Коскимяки.

Изнасилования, совершенные иностранцами, происходили, в основном, в районах, прилегающих к главной железнодорожной ветке. В настоящее время полиция совместно с компанией VR обдумывает разные возможности повысить безопасность в этих районах.

Совершенные иностранцами изнасилования стали широко обсуждаться в финском обществе после резонансного случая в Кемпеле, где просителя убежища подозревают в преступлении против 14-летней школьницы. Также известно о нескольких аналогичных случаях в других частях страны, в частности, в Райсио.

В прошлую пятницу сообщалось, что полиция расследует около десятка случаев изнасилований, в которых подозреваются просители убежища.