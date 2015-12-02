Японский министр предупредил об опасности кибератак со стороны ИГ

Об этом заявил министр общественной безопасности страны Таро Кано. сообщает Дождь со ссылкой на Bloomberg.

«Нам нужно обратить особенное внимание на переход ИГ от использования интернета только для пропаганды и набора добровольцев к кибератакам на важные объекты инфраструктуры», — заявил министр. Он подчеркнул, что традиционные преимущества островного положения Японии не действуют в онлайн-пространстве.

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Коно не привел данных о каких-либо конкретных угрозах, однако ранее в ИГ заявляли, что считают Японию одной из целей. Пока боевики не устраивали терактов на территории Японии, однако двое японских граждан были похищены и убиты в феврале этого года на Ближнем Востоке.

Министр отметил, что сейчас японские спецслужбы поддерживают контакты с британской и американской разведками для набора опыта реагирования на подобные вызовы.

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