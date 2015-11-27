Американские САУ Paladin впервые провели учебные стрельбы в Эстонии

Американские самоходные артиллерийские установки (САУ) Paladin M109A6, которые в середине ноября прибыли на военную базу в городе Тапа, в пятницу впервые провели учебные стрельбы на центральном полигоне в Эстонии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главный штаб эстонских Сил обороны.

В учениях приняли участие две САУ и вспомогательная техника.

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Командир батареи САУ капитан Питер Бимер высоко оценил возможности маневрирования и стрельбы САУ в условиях эстонского ландшафта.

"Сегодняшние успешные учебные стрельбы показали, что в условиях Эстонии техника действует очень хорошо", — сказал Бимер.

Две американские самоходные артиллерийские установки (САУ) Paladin M109A6 15 ноября прибыли на военную базу в Тапа и останутся там до начала декабря, сообщил ранее Главный штаб Сил обороны. Paladin M109 являются самоходными гаубицами.