Американские САУ Paladin впервые провели учебные стрельбы в Эстонии
Командир батареи САУ капитан Питер Бимер высоко оценил возможности маневрирования и стрельбы САУ в условиях эстонского ландшафта.
Американские самоходные артиллерийские установки (САУ) Paladin M109A6, которые в середине ноября прибыли на военную базу в городе Тапа, в пятницу впервые провели учебные стрельбы на центральном полигоне в Эстонии.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главный штаб эстонских Сил обороны.
В учениях приняли участие две САУ и вспомогательная техника.
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Командир батареи САУ капитан Питер Бимер высоко оценил возможности маневрирования и стрельбы САУ в условиях эстонского ландшафта.
"Сегодняшние успешные учебные стрельбы показали, что в условиях Эстонии техника действует очень хорошо", — сказал Бимер.
Две американские самоходные артиллерийские установки (САУ) Paladin M109A6 15 ноября прибыли на военную базу в Тапа и останутся там до начала декабря, сообщил ранее Главный штаб Сил обороны. Paladin M109 являются самоходными гаубицами.