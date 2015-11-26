Турция отказалась извиняться перед Россией за атаку на Су-24

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN.

"Я думаю, что если кому-то нужно извиняться, то не нам. Те, кто нарушил наше воздушное пространство, должны извиняться", - подчеркнул он.

Данного мнения придерживается и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает DailySabah.

"Нам не нужно извиняться в ситуации, когда мы правы", - отметил он.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин потребовал извинений и возмещения ущерба от высшего руководства Турции за сбитый российский Су-24. При этом у него создается впечатление, что турецкое руководство сознательно загоняет российско-турецкие отношения в тупик.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября самолет Су-24, нарушивший на турецко-сирийской границе турецкое воздушное пространство, несмотря на 10 предупреждений, сделанных в течение 5 минут, был сбит в рамках правил ведения боевых действий двумя турецкими истребителями F-16, патрулирующими район.

Россия заявила, что самолет, упавший в сирийском районе Байырбуджак, расположенном напротив района Яйладагы турецкой провинции Хатай, принадлежит ей, а НАТО подтвердил данные, предоставленные Турцией по поводу нарушившего ее воздушное пространство самолета.