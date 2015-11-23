Пилоты знали о нарушениях в аэропорту Египта до взрыва бомбы на борту А321 - WSJ

Об этом глава Ассоциации пилотов британских авиакомпания (BALPA) Джим МакОслан заявил в разговоре c The Wall Street Journal, передает РБК.

«До крушения самолета Metrojet пилоты, который летали в Шарм-эль-Шейх и из него, говорили о слабой безопасности», – сказал он. По его словам, пилоты официально не заявляли о нарушениях, так как считали их наличие нормальным для такого аэропорта.

МакОслан подчеркнул, что для повышения безопасности недостаточно просто увеличить количество инспекторов, которые будут следить за ее соблюдением. «Один из путей заключается в том, чтобы сделать пилотов и других членов экипажа ушами и глазами авиаиндустрии», – заявил он.

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Как сообщал УНИАН, самолет Airbus 321 российской компании Metrojet (ранее «Когалымавиа»), который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, разбился в Египте над Синайским полуостровом 31 октября. Все 224 человека, которые были на борту, погибли. Среди жертв катастрофы также четверо украинцев.

Сегодня, 17 ноября, директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что на борту российского самолета, выполнявшего рейс А321, в небе над Египтом произошел теракт - сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.