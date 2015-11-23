В Бельгии задержали еще 5 подозреваемых в терроризме - СМИ

Об этом сообщил представитель федеральной прокуратуры Бельгии, передает hromadske.tv со ссылкой на La Libre.

Читайте такжеВ Брюсселе в рамках антитеррористической операции задержаны 16 человек

«В рамках операции, которая проводилась вчера ночью, мы провели дополнительные обыски в районах Брюсселя и Льежа. Пять человек мы взяли под стражу», - заявил прокурор.

По словам правоохранителя, в общем со вчерашнего вечера в ходе рейдов был задержан 21 подозреваемый. Сейчас их допрашивает полиция.

При этом правоохранители не смогли выявить главного подозреваемого в организации парижских терактов Салаха Абдеслама.

Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные столица Бельгии объявила о наивысший уровень террористической угрозы. В понедельник особый режим будет сохраняться - в городе не работают школы, супермаркеты, музеи, кинотеатры, метро.

13 ноября в Париже была совершена серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели возле стадиона «Стад де Франс», где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд. Кроме того, на рок-концерте в театре «Батаклан» неизвестные захватили заложников. По последним данным, погибли 130 человек, около 350 получили ранения.