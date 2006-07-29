Неизвестный расстрелял посетителей еврейского центра

В американском г.Сиэтл в результате стрельбы в еврейском культурном центре один человек погиб и пятеро получили ранения, сообщили представители местной полиции.

По их словам, в здание центра зашел мужчина, который заявил о том, что он является мусульманином и недоволен действиями Израиля на Ближнем Востоке. После этого мужчина открыл огонь по сотрудникам и посетителям центра. Он задержан, передает РБК ссылаясь на Associated Press.

Тем не менее, в полиции пока отказываются говорить о возможных мотивах преступления. Хотя интересно, что, согласно имеющейся информации, в еврейском центре в эти дни проходила акция в поддержку действий Израиля, а на прошлой неделе Еврейская федерация большого Сиэттла организовала митинг в поддержку войны Израиля против ливанской группировки "Хезболлах".

Полиция Сиэтла принимает меры по дополнительной охране еврейских учреждений и синагог, а также мечетей во избежание новых инцидентов. Еврейской общине города рекомендовано воздержаться от новых акций в поддержку Израиля без достаточного обеспечения их безопасности полицейскими силами.