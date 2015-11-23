В России могут ввести пошлины на зарубежные онлайн-покупки - СМИ

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки заседания.

По данным издания, рабочая группа по вопросам электронной торговли подготовила два проекта решений совета.

Первый предполагает освободить от таможенных платежей товары дешевле €22 и весом ниже 1 кг. Посылки, попадающие в диапазон €22–150 и 1–10 кг, потребуют уплаты сбора в размере €15. Наконец, за товары, стоимость которых более €150 и (или) общий вес превышает 10 кг, потребуют сбора в размере €15 плюс 30% от таможенной стоимости, но не менее €4 за 1 кг веса.

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Второй проект решения немного отличается от первого. Согласно этому варианту, товары с таможенной стоимостью до €150 и весом не более 10 кг будут облагаться сбором в €10. Если таможенная стоимость посылок превышает €150, а вес — более 10 кг, тогда сбор составит €10 плюс 30% от таможенной стоимости, но не менее €4 за 1 кг веса.

Коммерсантъ отмечает, что это наиболее жесткий вариант регулирования трансграничной интернет-торговли из тех, что были предложены правительству с декабря 2013 года, когда президент РФ Владимир Путин поручил «упорядочить интернет-торговлю».

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Сейчас россияне могут покупать в зарубежных интернет-магазинах товары на сумму до €1 тыс. и весом до 31 кг в месяц без уплаты пошлины. В 2014 году рассматривалась идея о снижении порога беспошлинной интернет-торговли до €150, однако решение так и не было принято.

Опрошенные изданием участники рынка онлайн-торговли считают, что установление новых пошлин в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поможет «обелить рынок» и будет способствовать «здоровой конкуренции местных онлайн-ритейлеров с зарубежными».