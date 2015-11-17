В Германии отпустили подозреваемых в причастности к парижским терактам

Об этом сообщил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, передает Lenta.ru со ссылкой на Deutsche Welle.

"Исходя из сложившейся к настоящему моменту ситуации, нам не кажется, что существует тесная связь с произошедшим в Париже", - подчеркнул министр.

Всех семерых задержанных в Альсдорфе под Ахеном отпустили, уточнили в немецкой полиции.

Читайте такжеВ Германии задержали двух женщин и мужчину по подозрению в причастности к терактам в Париже

По словам де Мезьера, у правоохранительных органов есть основания считать, что одному из предполагаемых преступников удалось скрыться. По всей видимости, он находится на территории одной из соседних с Францией стран. В этой связи целесообразным представляется сохранение режима контроля на границах в ряде государств ЕС, подчеркнул министр.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что полиция немецкого города Альсдорф задержала трех человек, подозреваемых в причастности к терактам в Париже.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре Bataclan террористы захватили заложников.