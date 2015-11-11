Люфтганза отменила более 900 рейсов для 96 тысяч пассажиров

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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"Независимый профсоюз бортпроводников" (UFO) проводит страйк с 11 до 13 ноября. В связи с этим Lufthansa вынуждена отменить 931 рейс в/из Франкфурта, Мюнхена и Дюссельдорфа. Отмены затронут примерно 96 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.

В то же время перевозчик подчеркивает, что дочерних компаний Lufthansa: CityLine, Germanwings, Eurowings, Air Dolomiti, Austrian Airlines, SWISS и Brussels Airlines - забастовка не коснется.

Ранее сообщалось, что Lufthansa в понедельник не достигла согласия с профсоюзом. Тогда перевозчик предложил бортпроводникам разовый платеж в сумме 3000 евро вместо 2000, как это было ранее, а также обещал согласиться на требования сотрудников насчет досрочных пенсий. Но в UFO такие меры назвали недостаточными и начали забастовку, которая продлится до 23:59 пятницы.