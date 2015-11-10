Все рейсы Lufthansa со среды под угрозой из-за масштабной забастовки

Об этом сообщает Associated Press.

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Профсоюз "Независимая организация бортпроводников" (UFO) и немецкий авиаперевозчик Lufthansa не пришли к согласию в вопросах пенсионного обеспечений и зарплат. Представители профсоюза отказались от предложения авиакомпании, которое было выдвинуто в понедельник, сообщив, что оно обещает лишь "минимальное улучшение" условий работы.

В связи с этим они призвали всех бортпроводников компании провести забастовку с 4:00 среды, 11 ноября, до полуночи пятницы, 13 ноября. Практически все рейсы авиакомпании находятся под угрозой отмены.

Отметим, что забастовка не затронет дочерние авикомпании немецкого оператора: Germanwings, Swiss и Austrian Airlines.