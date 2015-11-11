Россия и Армения намерены создать совместную систему ПВО

Об этом говорится в опубликованном в среду на портале правовой информации РФ документе.

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"Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности", - говорится в документе.

Теперь Минобороны РФ необходимо будет провести переговоры с Армянской стороной, а "по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера".

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Отметим, что объединенная система ПВО стран СНГ создана в 1995 году. А в случае подписания указанного соглашения, к ней добавится также и Единая региональная. Договор подразумевает, что если одно из государств-подписантов подвергнется агрессии, то она будет рассматриваться как агрессия против всех участников соглашения, и они предоставят необходимую помощь.