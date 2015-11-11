Россия и Армения намерены создать совместную систему ПВО

11:56, 11 ноября 2015
Мир
880 0

Российский президент Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Арменией насчет создания объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Россия и Армения могут создать общую систему ПВО / ТСН

Об этом говорится в опубликованном в среду на портале правовой информации РФ документе.

Читайте такжеСМИ назвали ключевую тему ежегодного послания Путина

"Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности", - говорится в документе.

Теперь Минобороны РФ необходимо будет провести переговоры с Армянской стороной, а "по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера".

Читайте такжеПутин пообещал развивать "ударные системы, способные преодолевать любое ПРО"

Отметим, что объединенная система ПВО стран СНГ создана в 1995 году. А в случае подписания указанного соглашения, к ней добавится также и Единая региональная. Договор подразумевает, что если одно из государств-подписантов подвергнется агрессии, то она будет рассматриваться как агрессия против всех участников соглашения, и они предоставят необходимую помощь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter