Пилоты Lufthansa страйкуют: отменены часть рейсов

Пилоты Lufthansa начали очередную, тринадцатую, забастовку во вторник, 8 сентября, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

На данный момент бастуют пилоты на дальнемагистральных рейсах, половину из которых пришлось отменить.

Однако в понедельник профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit заявил, что в среду забастовка распространится и на коротко - и среднемагистральные рейсы. На этот тип перевозок приходится 1 520 рейсов и около 180 тысяч забронированных билетов.Читайте также"Антонов" запустил производство нового многоцелевого транспортного самолета Ан-132 (фото)

Предыдущие 12 запланированных забастовок, начиная с апреля 2014 года, нанесли авиакомпании ущерб в размере 300 миллионов евро. Как сообщалось, конфликт пилотов из Lufthansa касается планов компании отменить возможность досрочного выхода на пенсию для пилотов в возрасте 55 лет и получать 60 процентов от заработной платы до момента достижения пенсионного возраста в 65 лет.