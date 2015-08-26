Столтенберг обсудит с властями Грузии вопросы интеграции страны в НАТО
Вопрос интеграции Грузии в Североатлантический альянс обсудит с грузинскими властями генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Об этом сообщает ТАСС.
"Столтенберг в Тбилиси рассмотрит полный спектр вопросов, связанных с интеграцией Грузии в НАТО и запланированными в этом направлении шагами, а также процесс подготовки к Варшавскому саммита НАТО", - говорится в заявлении МИД Грузии.
В пресс-службе НАТО уточнили, что Столтенберг встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Давидом Усупашвили, главой МИД Тамар Беручашвили и министром обороны Тиной Хидашели.
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Также генсек Альянса примет участие в презентации совместного центра обучения и оценки НАТО-Грузия на территории учебного центра министерства обороны республики в Крцаниси (окраина Тбилиси).
Как сказала Хидашели, визит Йенса Столтенберга и открытие центра "имеет большое значение для Грузии" и позволит "записать значимую страницу в историю взаимоотношений и сотрудничества Грузии и НАТО".