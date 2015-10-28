Власти Турции назвали основную цель теракта в Анкаре

Целью двойного теракта в Анкаре был срыв назначенных на 1 ноября досрочных парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Анкары, которое цитирует Reuters.

По данным правоохранителей, целью террористов был также подрыв политической стабильности в стране.

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Как сообщал УНИАН, 10 октября вблизи железнодорожного вокзала в столице Турции прогремели два взрыва. По последним данным, число жертв двойного теракта в Анкаре превысило 100 человек. Еще около 500 человек получили ранения.