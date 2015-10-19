Акция протеста в Черногории закончилась столкновениями активистов с полицией
02:33, 19 октября 2015Мир
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Очередная акция протеста в черногорской столице Подгорице закончилась столкновениями активистов с полицией, которых в итоге разогнали слезоточивым газом.
REUTERS
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на местное издание Vijesti.
В воскресенье вечером в столице Черногории несколько тысяч человек вышли на митинг черногорского движения "Демократический фронт". Это уже не первая акция протеста с требованием отставки правительства Мило Джукановича и формирования переходного правительства.
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Ранее УНИАН сообщал, что правительство Черногории выразило оптимизм относительно того, что в декабре страну пригласят вступить в НАТО.
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