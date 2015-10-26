ЕС принял план по борьбе с потоками беженцев через Балканы

Во встрече принимали участие только лидеры государств, имеющих отношение к "балканскому маршруту", проходящему через Турцию и страны Балкан до границ Венгрии и Словении, передает ТАСС.

"Беспрецедентный поток беженцев и мигрантов через "балканский маршрут" - это вызов, на который нельзя ответить одними национальными действиями. Только коллективный подход в европейском духе, основанный на солидарности, ответственности и прагматичном сотрудничестве национальных, региональных и местных властей, может иметь успех", - отмечается в документе.

План действий содержит 17 пунктов. Прежде всего, саммит договорился, что страны будут постоянно обмениваться информацией о состоянии на местах и координировать действия друг с другом. "В нынешних условиях мы будет препятствовать передвижению беженцев или мигрантов к границам другой страны региона. Политика передачи беженцев без информирования соседней страны - не приемлемо. Это касается всех стран, расположенных вдоль маршрута", - отмечается в документе.

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Кроме того, лидеры договорились "увеличить возможности по предоставлению временного убежища, еды, медицинской помощи, воды и улучшению санитарных условий для всех нуждающихся".

В соответствии с планом, Греция обязалась увеличить "возможности по приему до 30 тысяч мест к концу года и поддержать УВКБ ООН по предоставлению субсидий и программ приемных семей для минимум еще 20 тысяч". "Ожидается финансовая поддержка Греции и УВКБ ООН, - подчеркивается в коммюнике. - Мы также будем работать с УВКБ ООН, который поддержит увеличение возможностей по приему на 50 тысяч мест на западном балканском пути".

ЕС немедленно усилит контроль внешних границ, заявил саммит. В связи с этим сообщество будет тесно работать с Турцией для реализации принятого на предыдущей встрече глав государств и правительств Плана действий по миграции. Кроме того, европейские агентства по делам беженцев начнут работать более активно на местах, в частности, Frontex будет помогать Греции регистрировать беженцев. Наконец, ЕС направит 400 полицейских в Словению для обеспечения контроля миграционных потоков.

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В заявлении также говорится, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Банк развития Совета Европы готовы направить финансирование на борьбу с миграционным кризисом. "Мы немедленно начнем вести переговоры с такими международными финансовыми институтами, как Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Банк развития Совета Европы, которые готовы финансово поддержать усилия стран по обеспечению убежища", - отмечается в нем. В документе подчеркивается, что Еврокомиссия в течение недели организует встречи с представители этих институтов для обсуждения данного вопроса.