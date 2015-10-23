ООН: Южному Судану снова угрожает массовый голод
По меньшей мере 30 тысяч человек в Южном Судане находятся под угрозой голода.
В совместном заявлении агентств ООН - Продовольственной и сельскохозяйственной организации, ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программы - говорится, что массовый голод может вспыхнуть в провинции Вахда на юге страны, передает Русская служба Би-Би-Си.
В результате двух лет гражданской войны почти 4 миллиона людей, в особенности маленькие дети, столкнулись с острой нехваткой продовольствия, сообщили в ООН.
Мирное соглашение было подписано в августе, однако правительственные силы и повстанцы продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.
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В кризисной ситуации находится треть страны - на 80% больше, чем в прошлом году, отмечают в ООН.
"Люди стоят на пороге катастрофы, которую можно предотвратить", - заявила глава Всемирной продовольственной программы Джойс Лума.
В прошлом году Совет Безопасности ООН уже заявлял, что продовольственный кризис в Южном Судане - самый суровый из существующих в мире.
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Как сообщал УНИАН ранее, по данным ООН, плохой урожай в нескольких странах субэкваториальной Африки означает, что миллионам местных жителей в ближайшие месяцы грозит голод.