В Москве задержали сирийцев за подготовку теракта

Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в следственных органах.

«Среди десяти задержанных, по меньшей мере, трое — это выходцы из Сирии», - сказал источник.

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Группа лиц, подозреваемых в подготовке террористического акта в Москве, была задержана в ходе спецоперации НАК в одном из домов в центре Москвы. Как сообщалось, мощность найденного у подозреваемых взрывного устройства может составлять более 4 кг в тротиловом эквиваленте.