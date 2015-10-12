В Афганистане разбился вертолет НАТО: пятеро человек погибли

В афганском Кабуле при посадке на территории штаб-квартиры миссии НАТО "Операция. Решительная поддержка" упал вертолет. Об этом, ссылаясь на заявление представителя альянса, сообщает агентство DPA.

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Сообщается, что в катастрофе погибли пятеро военных, еще пять человек пострадали. Известно, что среди погибших было двое военнослужащих Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

По словам представителя Минобороны НАТО, "это был несчастный случай, а не результат враждебной активности".

В настоящий момент ведется расследование причин крушения.

Отметим, на территории Афганистана действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками.