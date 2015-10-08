Почти 80% россиян считают, что участие РФ в сирийском конфликте может перерасти в "новый Афганистан" - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-Центра", передает ZN.UA.

Участие российской авиации в Сирии респонденты рассматривают в первую очередь как желание политического руководства страны поддержать Башара Асада в борьбе с ИГ и оппозицией (47%). Треть россиян (28%) против военного участия России в сирийском конфликте.

При этом 78% опрошенных не исключают того, что участие России в сирийском конфликте может перерасти в "новый" Афганистан для страны.

Решение Совета Федерации, разрешающее использование российских войск за рубежом, в целом одобряют 46% россиян (а 33% опрошенных против).

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Как отмечают социологи, "одобрение военного вмешательства скорее носит декларативный характер и укладывается в рамки общего одобрения действий властей, фиксируемое в последние годы, нежели в реальную поддержку участия России в войне", поскольку еще в сентябре 2015 года 69% россиян были против прямой военной поддержки руководства Сирии.

Опрос "Левада-Центра" был проведен 2–5 октября 2015 года среди 1600 человек 134 населенных РФ. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Россия продолжает поддерживать действующего сирийского президента Башара Асада. Правительственные войска Сирии проводили наземные операции при поддержке авиации РФ. В Госдепартаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации было направлено на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы против режима Асада.