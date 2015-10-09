В России около 70% школьников имеют психические расстройства - Минздрав

Об этом, накануне Всемирного дня психического здоровья, рассказал главный психиатр Минздрава России, директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе, пишет ТАСС.

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"На сегодняшний день среди дошкольников психические расстройства и аномалии развития - 60% от общего числа детей. Среди школьников расстройства и аномалии развития - 70-80% от общего числа учащихся", - сказал он.

При этом, по его данным, у 40% учеников начальных классов имеется "школьная дезадаптация" - нарушения приспособления ребенка к школьным условиям, при которых наблюдается снижение способностей к обучению.