Район поиска пропавшего в Индийском океане Boeing-777 до конца года менять не будут
Австралия, Китай и Малайзия на данном этапе не намерены вносить коррективы в район поисков Boeing компании Malaysia Airlines, пропавшего в марте прошлого года над Индийским океаном.
Как сообщает газета "Стар", к такому выводу пришли участники состоявшихся на днях в Пекине трехсторонних переговоров.
"Представители трех государств, участвующих в поисках, подтвердили намерение продолжить операцию как минимум до конца года", - сообщил генеральный директор департамента гражданской авиации Малайзии Ажаруддин Абдул Рахман, пишет ТАСС.
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По его словам, "страны выразили также готовность вести работы в районе, который был обозначен ранее".
Общая площадь поисковой зоны, расположенной к западу от берегов Австралии, составляет 120 тыс. кв км, к настоящему времени обследовано уже свыше 60 тыс. кв км.
Кроме того, глава департамента гражданской авиации сообщил, что в ближайшее время "должна состояться министерская встреча представителей трех стран, по итогам которой будет определена дальнейшая стратегия поисков".
За более чем полтора года, прошедших с момента исчезновения лайнера, был обнаружен лишь небольшой фрагмент крыла около побережья французского острова Реюньон в Индийском океане. Однако находка пока не приблизила участников операции к разгадке случившегося.
Как сообщал УНИАН, малайзийский Boeing вылетел из Куала-Лумпура в Пекин, и примерно через два часа после этого связь с экипажем была потеряна, самолет исчез с экранов радаров.
Первоначально поиски велись в Южно-Китайском море и Малаккском проливе, в операции принимали участие 26 государств. Однако затем премьер-министр Малайзии Наджиб Разак объявил, что на основе данных британской компании спутниковой связи Inmarsat выяснилось, что самолет "завершил свой полет в южной части Индийского океана". В конце января власти Малайзии признали, что "самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту 239 человека погибли".