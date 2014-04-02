К поискам пропавшего Boeing-777 присоединилась британская атомная подлодка

Командование британского военно-морского флота объявило, что подводная лодка Tireless прибыла в район операции и применит свое поисковое оборудование для помощи в поисках самолета на большой глубине, сообщает Радио Свобода.

Десять кораблей и девять самолетов из разных стран до сих пор не смогли обнаружить ни одного предмета, подтверждающего место пребывания «Боинга-777». Снимки, полученные ранее с космических спутников, указывали, как предполагалось, на возможность падения самолета в районе, расположенном примерно за полторы тысячи километров от западного побережья Австралии.

Читайте такжеУстановлены личности двух граждан Украины с пропавшего авиалайнера - МИДЧитайте такжеОднако до сих пор никаких подтверждений этому не нашли. Самолет, на борту которого находились 239 человек, в том числе двое граждан Украины, вылетел в ночь с 7 на 8 марта из Куала-Лумпура в Пекин и вскоре исчез с радаров.