"Всего, за что мне бывает стыдно": Макаревич написал новое стихотворение о ситуации в РФ

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, который критикует Кремль за войну против украинского народа, написал новый стих о ситуации в России.

Произведение музыкант опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, стих "навеял Шлосберг".

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Как сообщал УНИАН, 24 сентября депутаты Псковского областного собрания приняли решение досрочно лишить полномочий лидера Псковского «Яблока» депутата Льва Шлосберга, который первым сообщил о смерти российских десантников на Донбассе.

«Вопрос действительно не только во мне, потому что создается прецедент, когда за убеждения и гражданскую позицию, за определенные действия, за слова, написанные на бумаге, за журналистику могут лишить не только должности, но и статуса депутата», - сказал он.