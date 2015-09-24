Меркель: исход кризиса с мигрантами определит будущее Европы

Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, передает Би-би-си. При этом, она отметила, что меры, одобренные на экстренном саммите ЕС в среду являются лишь первым шагом, и что одного лишь перераспределения мигрантов по странам ЕС недостаточно.

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"Я глубоко убеждена, что Европе нужны не только временные меры по перераспределению [мигрантов], но и постоянный механизм по расселению беженцев среди стран-членов ЕС", - сказала Ангела Меркель. "Первый шаг был сделан, но мы еще далеки от цели", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня правительство Германии приняло решение выделить в 2016 году федеральным землям около 4,1 млрд евро на финансирование потребностей мигрантов.