В Москве рассказали о ближайших планах в зоне грузино-абхазского конфликта

Российская Федерация намерена укрепить Коллективные силы СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта.

Об этом говориться в комментарии МИД РФ, который имеется в распоряжении УНИАН.

«Согласно информации, поступившей из Министерства обороны России, развитие событий в зоне грузино-абхазского конфликта диктует необходимость увеличения личного состава Коллективных сил СНГ по поддержанию мира (КСПМ) в пределах численности, определенной Решением Совета глав государств СНГ от 22 августа 1994 года», - говорится в документе.

Отмечается, что этот шаг предпринят на основе оценки информации, поступающей из зоны конфликта и свидетельствующей «о нарастании напряженности вследствие принимаемых грузинской стороной мер дестабилизирующего характера».

«В их числе наращивание в нарушение Московского соглашения от 14 мая 1994 года и резолюций СБ ООН контингента грузинских военных и полицейских сил в Верхнем Кодори, активизация полетов грузинских самолетов-разведчиков над зоной безопасности, отказ Тбилиси вопреки рекомендации Генсекретаря ООН закрыть молодежный военно-патриотический лагерь «Патриот», расположенный в непосредственной близости от линии прекращения огня и ставший в последнее время источником серии провокаций. Не способствует установлению доверия и перманентное уклонение Грузии от заключения договоренности с абхазской стороной о неприменении силы для разрешения конфликта», - говорится в комментарии.

«В этих условиях присутствие российских миротворцев остается решающим фактором предотвращения эскалации напряженности. Важная стабилизирующая роль КСПМ СНГ, эффективность их взаимодействия с Миссией ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ) в очередной раз отмечена в недавно принятой Резолюции 1808 Совета Безопасности ООН», - отмечают российские дипломаты.

«Меры по укреплению КСПМ предприняты исключительно в целях недопущения любой возможности нового кровопролития в Закавказье, нейтрализации попыток свести на нет перспективу мирного политического урегулирования грузино-абхазского конфликта. Россия подтверждает неукоснительную приверженность своим международным обязательствам по поддержанию мира и стабильности в регионе», - говорится в документе.