Европарламент поддержал предложение о распределении 120 тысяч мигрантов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европарламента, передает "ЕвроПравда". Предложение о распределении 120 тыс. мигрантов было представлено в Европарламенте президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером 9 сентября и поддержка его Европарламентом является четким сигналом перед встречей глав МВД стран ЕС 22 сентября.

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Парламент поддержал предложение Еврокомиссии 370 голосами депутатов против 134 (52 воздержались). Затем была одобрена законодательная резолюция – 372 голоса "за", 124 – против, 54 воздержались.

Как известно, Еврокомиссия предлагает распределить 15,6 тыс. беженцев из Италии, 50,4 тыс. человек из Греции и 54 тыс. – из Венгрии.

При этом на внеочередной встрече министров юстиции и внутренних дел стран ЕС 14 сентября министры так и не смогли договориться о распределении мигрантов. Принятие решения перенесли на 8-9 октября. Однако позже появилось сообщение, что министры внутренних дел соберутся раньше – 22 сентября.