В Германии заявили, что из-за миграционного кризиса Европа оказалась в опасности

Такое мнение высказал вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль. Он предостерег Евросоюз от ее последствий. "Если так будет продолжаться дальше, Европа окажется в опасности. В большей, чем финансовый кризис или ситуация с Грецией", - заявил Зигмар Габриэль изданию Bild, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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"Немцы открывают спортивные залы и казармы, собирают пожертвования и принимают беженцев в своих семьях. Другие страны ограждаются колючей проволокой на границах и закрывают все ворота", - пояснил лидер Социал-демократической партии Германии. "Германия помогает. Но кто сейчас поможет Германии?" - возмутился чиновник.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также отметил, что не может быть, чтобы Германия, Австрия, Швеция и Италия сами несли на себе этот груз. "Европейская солидарность функционирует не так", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, он настойчиво попросил поддержать предложения Европейской Комиссии относительно справедливого распределения беженцев между 28 странами-членами ЕС. При этом Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за то, чтобы на страны, которые отвергают эти предложения, оказывалось давление. "И если иного выхода не будет, мы должны серьезно обдумать введение в этом вопросе инструмента решения его большинством", - подчеркнул министр.