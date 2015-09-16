Президент Сирии считает, что в миграционном кризисе виновата Европа

В своем первом публичном комментарии относительно массовой миграции Асад заявил, что Европа может ожидать больше беженцев, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

Сирийский президент отверг обвинения Запада, что действия его правительства в годы войны способствовали распространению террористических групп в стране.

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"Если они будут придерживаться этой пропаганды, они будут иметь больше беженцев. Если вы беспокоитесь о них, перестаньте поддерживать террористов", - сказал Асад.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за нестабильной ситуации в странах Северной Африки и Ближнего Востока в европейские государства прибывает все большее число вынужденных переселенцев. По плану Еврокомиссии, беженцы должны распределяться по странам ЕС пропорционально населению, экономике, уровню жизни в государствах.