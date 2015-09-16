Члены ЕС получили право отказывать в соцвыплатах лицам из других стран

Согласно решению суда, страны-члены ЕС теперь могут приостанавливать социальные выплаты гражданам ЕС, даже если те проработали определенный период в этой стране, но затем оставались безработными в течение шести месяцев, сообщает украинская редакция "Немецкой волны" "Это решение имеет целью прекратить злоупотребления и туризм соцобеспечения", - заявил источник в судебных кругах ЕС.

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Еврокомиссия одобрительно прокомментировала решение суда. "Свободное движение (в ЕС - Ред.) предусматривает права и обязанности (...) Есть право на свободное передвижение, но не право на доступ к системам соцобеспечения стран-членов", - заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Решение суда является особенно важным для премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, который пообещал провести референдум о выходе его страны из ЕС. Он пообещал агитировать за то, что Великобритания останется в союзе, если будет изменена политика социального обеспечения для граждан из других стран ЕС, работающих в Великобритании. В Британии это явление приобрело особый размах с массовой миграцией граждан из более бедных стран Евросоюза.

Формально поводом для судебного разбирательства стал иск гражданки Швеции боснийского происхождения. Трое ее детей родились в Германии, а в 1999 году женщина покинула страну с детьми. В 2010-м она вернулась в Германию и меньше года работала на подработках, а затем получала социальную помощь по безработице. Впоследствии Центр занятости в Берлине прекратил выплаты, а женщина обратилась в суд, требуя их восстановления.