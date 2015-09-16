В Сенате США заблокировали резолюцию против ядерной сделки с Ираном

Члены Демократической партии не дали поставить данный документ на окончательное голосование, передает ТАСС.

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Против проголосовали 42 законодателя. По регламенту для блокирования резолюции было достаточно 41 голоса от общего числа сенаторов (100 человек).

Как и в прошлый раз, оппозиция хотела включить пункт о неодобрении иранской сделки в другой законопроект, изначально вообще не связанный с данной темой.

Автором необходимой для этого поправки выступил лидер фракции республиканцев Митч Макконнелл. В ходе заседания он в очередной раз обратил внимание коллег на то, что соглашение с Ираном будет действовать больше десяти лет, раскритиковав при этом сам текст.

После дебатов он предложил прекратить обсуждение и вынести данный вопрос на финальное голосование, однако демократы данное предложение заблокировали.

Ранее госсекретарь США Джон Керри предупредил, что отклонение конгрессом США сделки с Ираном будет иметь серьезные последствия для Вашингтона.