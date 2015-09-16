В Сенате США заблокировали резолюцию против ядерной сделки с Ираном
Республиканской оппозиции в сенате Конгресса США в очередной раз не удалось провести резолюцию, которая не позволила бы Вашингтону выполнить свою часть соглашения по ядерной программе Ирана.
Члены Демократической партии не дали поставить данный документ на окончательное голосование, передает ТАСС.
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Против проголосовали 42 законодателя. По регламенту для блокирования резолюции было достаточно 41 голоса от общего числа сенаторов (100 человек).
Как и в прошлый раз, оппозиция хотела включить пункт о неодобрении иранской сделки в другой законопроект, изначально вообще не связанный с данной темой.
Автором необходимой для этого поправки выступил лидер фракции республиканцев Митч Макконнелл. В ходе заседания он в очередной раз обратил внимание коллег на то, что соглашение с Ираном будет действовать больше десяти лет, раскритиковав при этом сам текст.
После дебатов он предложил прекратить обсуждение и вынести данный вопрос на финальное голосование, однако демократы данное предложение заблокировали.
Ранее госсекретарь США Джон Керри предупредил, что отклонение конгрессом США сделки с Ираном будет иметь серьезные последствия для Вашингтона.