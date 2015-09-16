В США арестовали подростка, готовившего нападение на Папу Римского - СМИ

Об этом сообщает ABC News.

Арест был произведен в прошлом месяце. Отмечается, что подозреваемый вдохновился идеями террористической группировки «Исламское государство».

«Подросток был вдохновлен действиями ИГИЛ и готовил нападение, в котором участвовали другие люди, огнестрельное оружие и несколько взрывчатых веществ», — отметили в ФБР.

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Ранее УНИАН сообщал, что американские спецслужбы предотвратили вероятную угрозу безопасности Папы Римского Франциска во время его предстоящего визита в США. Об этом сообщил председатель комитета по национальной безопасности палаты представителей конгресса Майкл Маккол.