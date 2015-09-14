Генерал США Аллен: миграционный кризис в Европе не решить без прекращения конфликта в Сирии и Ираке

Миграционный кризис в Европе не решить без прекращения конфликта в Сирии и Ираке, заявил в интервью Би-би-си генерал армии США Джон Аллен.

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"То, что миллионы покидают свои дома, связано не только с "Исламским государством", - сказал генерал. - Это также связано с условиями в этом регионе, ужасающими условиями, которые являются прямым результатом (правления) Башара Асада и нескольких лет гражданской войны".

Джон Аллен отметил, что поток людей, бегущих из этого региона, - "душераздирающее" зрелище. На вопрос о том, чувствует ли он ответственность за тех, кто бежит в Европу, генерал ответил: "Я считаю, что мы можем им помочь. Мы усердно работали над тем, чтобы помочь ослабить гуманитарный кризис в этом регионе".

"Однако мы должны разрешить конфликт. Конфликт должен быть разрешен на политическом и глобальном уровне", - добавил он.

Генерал подчеркнул, что коалиция в настоящее время сильнее, чем год назад, и заявил, что премьер-министр Ирака Хайдер Абади стал ее "настоящим партнером".