В столице Молдовы возобновилась антиправительственная манифестация

Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы намерены усилить давление на власти. На протесты съехались жители со всех районов страны. Мы решительно будем идти до конца, до выполнения всех наших требований", - заявил активист платформы DA Андрей Нэстасе.

Ранее бывший участник протестов, лидер партии "Демократия - дома" Василий Костюк заявил журналистам, что на митинге в воскресенье активисты платформы DA предложат сформировать альтернативное правительство, которое пойдет на сговор с руководством страны. Костюк назвал эту инициативу "предательством идеалов тех, кто вышел протестовать по зову сердца".

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Платформа DA объединяет несколько общественных организаций, политологов, общественных деятелей, разделяющих разные политические взгляды. Среди них есть и сторонники объединения Молдовы с Румынией.

В мае и июне DA провела массовые митинги в центре Кишинева, тогда протестующие требовали борьбы с коррупцией и отставки правительства.

Участники платформы заявляют, что власти страны подчинены олигархическим кругам и имитируют процесс евроинтеграции.